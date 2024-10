Calcio – Maurizi: ‘Reggio piazza bellissima. Allora il nuovo Ds fece altre scelte’

"Serie C di notevole spessore. Tante realtà hanno lavorato bene in sede di mercato"

Non sono bastati la scalata del suo Teramo in classifica, la conquista della salvezza ed un rinnovo di contratto in tasca ad Agenore Maurizi per continuare la sua avventura sulla panchina della compagine abruzzese. Il tecnico, intervistato dai colleghi di TuttoC.com, ha parlato tra le altre cose, anche della sua esperienza alla Reggina e del campionato di serie C che sta per iniziare:

“Reggina e Teramo due piazze bellissime, dove ho avuto la fortuna di lavorare, a Reggio Calabria è cambiato direttore sportivo a fine campionato, è arrivato Massimo Taibi, il quale ha fatto un altro tipo di scelta.

“Dobbiamo dire che da qualche anno il torneo di serie C sul piano tecnico è di notevole spessore, il girone B dove eravamo lo scorso anno era caratterizzato da molte squadre che praticavano un bel calcio compreso noi. Quest’anno ci sono realtà come Piacenza, Modena, Reggiana, nel girone C Bari, Avellino, poi Reggina e lo stesso Teramo ha lavorato davvero molto bene in sede di calciomercato e di strutture, senza dimenticare la Ternana, club di grande spessore espressione di una piazza importante”.

