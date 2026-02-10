Calcio, Messina: ufficiale il nuovo allenatore. Il comunicato della società
Il tecnico farà il suo esordio al Granillo nel derby contro la Reggina
10 Febbraio 2026 - 13:44 | Redazione
Sembrava ormai prossimo il ritorno in panchina di Pippo Romano e invece la società in realtà trattava per una guida tecnica differente. Prima il comunicato di ringraziamento a mister Parisi tornato ad allenare l’Under 19, adesso quello che annuncia il nuovo allenatore.
Il comunicato
“La società ACR Messina comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Vincenzo Feola. Al nuovo allenatore il compito di guidare i giallorossi verso l’obiettivo salvezza”.