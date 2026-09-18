Calcio: il 24 settembre sarà una data decisiva per il futuro del Messina

Il 24 settembre potrebbe diventare una data decisiva per il futuro del Messina, finito sotto la lente della giustizia sportiva per alcune vicende legate alla scorsa stagione e, in particolare, alla gestione Alaimo. Secondo quanto emerso, l’ex presidente del club peloritano, all’epoca inibito, avrebbe sottoscritto alcuni atti relativi all’iscrizione al campionato e ai tesseramenti dei calciatori. Una situazione sulla quale sarà chiamato a pronunciarsi il Tribunale Federale Nazionale.

Al centro della vicenda ci sono soprattutto le possibili conseguenze sulle gare disputate dal Messina nello scorso campionato di Serie D, concluso con la retrocessione in Eccellenza. Venti calciatori della rosa della passata stagione hanno scelto la strada del patteggiamento. Tra questi non figura Reis, oggi attaccante della Reggina.

Messina, cosa può accadere?

L’eventuale invalidità di un tesseramento non comporta automaticamente la perdita a tavolino di tutte le partite disputate. Ogni posizione dovrà essere valutata singolarmente, analizzando gara per gara l’effettivo utilizzo dei calciatori coinvolti e le conseguenze derivanti dall’eventuale irregolarità. Nel caso del Messina, tuttavia, la vicenda assume dimensioni particolarmente rilevanti perché coinvolgerebbe un numero elevato di atleti e, di conseguenza, numerose partite dello scorso campionato.

Per questo l’udienza del 24 settembre viene attesa con particolare attenzione: dalle decisioni del TFN potrebbero emergere elementi importanti per definire la vicenda.