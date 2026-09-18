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Reggina: i primi numeri della stagione. Solo una squadra ha segnato quanto gli amaranto, ma…

Molto curioso il dato che riguarda i marcatori delle tre partite

18 Settembre 2026 - 10:40 | Redazione

Reggina Ricardo Rotulo ()

Siamo soltanto alla terza giornata di campionato e sarebbe quindi prematuro spingersi in valutazioni definitive. Le prime indicazioni, però, confermano almeno in parte quanto previsto alla vigilia. Reggina, Nissa e Nuova Igea erano indicate tra le principali favorite per la vittoria del campionato e, dopo i primi 270 minuti, occupano effettivamente le zone alte della classifica.

All’appello manca invece il Trapani. I granata devono fare i conti con una pesante penalizzazione, ma anche con 3 sconfitte nelle prime 3 giornate. Il risultato è un -5 in classifica e una distanza dalla vetta che è già di 14 punti. Situazione particolare anche per il Siracusa. Sul campo gli aretusei hanno conquistato 7 punti, un bottino che varrebbe il secondo posto, ma la penalizzazione (-7) li tiene al momento a quota zero.

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Tornando alla Reggina, i numeri sono certamente significativi, pur con tutte le cautele legate a un campionato appena iniziato. Gli amaranto sono primi in classifica a punteggio pieno con 9 punti, davanti a Nissa, Nuova Igea e Sambiase, dietro a quota 7. La squadra di Marchionni vanta anche il miglior attacco del campionato con 10 reti, primato condiviso con la Nuova Igea. La differenza più evidente riguarda però i gol subiti: 0 per la Reggina, 7 per la formazione giallorossa. Altro dato interessante è la distribuzione delle marcature. I dieci gol amaranto portano infatti la firma di 9 giocatori diversi: Reis, Rotulo, unico ad aver segnato due volte, Abonckelet, Alma, Rossetti, Rosario Girasole, Magrassi, Domenico Girasole e Jallow.

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Un avvio quindi molto positivo per la Reggina, che dopo tre giornate comanda la classifica, segna più di tutti e non ha ancora incassato una rete. È presto per andare oltre, ma i primi numeri raccontano già qualcosa.

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