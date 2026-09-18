Serie D, Vigor Lamezia-Reggina: designato il direttore di gara
Quarta giornata di campionato con gli amaranto in testa alla classifica
18 Settembre 2026 - 09:37 | Redazione
Designata la terna arbitrale per Vigor Lamezia-Reggina, gara in programma domenica 20 settembre alle ore 15 allo stadio “Guido D’Ippolito” e valida per la quarta giornata del girone I di Serie D. A dirigere l’incontro sarà Luca Tuderti della sezione AIA di Reggio Emilia.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Monelli e Luigi Fabrizio D’Orto, entrambi appartenenti alla sezione AIA di Busto Arsizio.
La Reggina si prepara così alla trasferta di Lamezia Terme, nuovo appuntamento del campionato dopo le prime giornate della stagione con gli amaranto in testa alla classifica a punteggio pieno.
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