Al via la stagione 2026/2027 della pallavolo calabrese: grande partecipazione ai corsi per dirigenti e allenatori

La nuova stagione della pallavolo calabrese per l’annata 2026/2027 si è aperta ufficialmente con un doppio appuntamento di altissimo livello, caratterizzato da una straordinaria affluenza e partecipazione di addetti ai lavori. Mercoledì 16 settembre, la cornice del Polo Tecnico Professionale “L. Einaudi” di Lamezia Terme ha ospitato due incontri formativi cruciali dedicati sia alla gestione societaria sia alla crescita educativa e tecnica del settore giovanile.

I due momenti formativi della giornata hanno affrontato aspetti centrali del movimento pallavolistico regionale. I dirigenti delle società calabresi hanno partecipato alla giornata di formazione promossa dall’Accademia FIPAV e coordinata da Roberto Ghiretti, Responsabile della Formazione dei Dirigenti FIPAV. L’incontro è stato un momento fondamentale di confronto dal titolo “Verso le sfide del tempo con determinazione e competenza”, pensato per strutturare e modernizzare le società sportive sul territorio. A seguire, si è’ tenuto il Corso di aggiornamento allenatori: “Il coach che educa” con l’intervento del Prof. Ezio Aceti.

Focus dell’evento sono state le competenze relazionali e comunicative necessarie per allenare le nuove generazioni, mettendo al centro la figura dell’allenatore come educatore guida oltre che tecnico di campo. Ghiretti ed Aceti sono stati accolti dal presidente del comitato regionale della Fipav Calabria, Carmelo Sestito, e dal presidente del Comitato territoriale Fipav Calabria Centro, Francesco Strangis. La grande risposta in termini di presenze dimostra la vitalità e la voglia di crescere del movimento regionale. Con la formazione di dirigenti ed allenatori promossa dal Comitato Regionale FIPAV Calabria, si mettono le basi per una stagione sportiva all’insegna delle competenze, della crescita e del futuro.