Reggina: Domenico Girasole lontano dal ‘rumore’. Le risposte sul campo e con un post

Sono passati appena trentadue secondi dal suo ingresso in campo al gol. E nel mezzo c’era anche una palla inattiva da battere, con qualche attimo inevitabilmente perso prima della ripresa del gioco. Domenico Girasole ha colpito ancora. Entrando dalla panchina e facendolo alla sua maniera. Dentro l’area di rigore avversaria continua a dimostrarsi micidiale. A volte sembra quasi che sia il pallone a cercarlo, ma dietro c’è soprattutto la capacità di leggere l’azione, scegliere il tempo giusto e farsi trovare sempre pronto all’appuntamento con il cross.

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Centrale praticamente inamovibile nelle ultime tre stagioni, quest’anno Girasole non rientra, almeno per il momento, tra le prime scelte di Marchionni. Una situazione che all’esterno continua ad alimentare discussioni tra chi condivide le scelte dell’allenatore e chi, invece, vorrebbe vedere il difensore maggiormente impiegato. Lui, però, resta lontano dal rumore. Continua ad allenarsi, a lavorare e a farsi trovare pronto. Al momento ha anche respinto altre proposte, concentrandosi esclusivamente sulla Reggina e sulle occasioni che potranno arrivare. Contro l’Avola ne è arrivata una e Domenico Girasole l’ha sfruttata immediatamente: ingresso in campo e gol dopo appena 32 secondi.

Senza polemiche, con la serietà e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto. Il messaggio pubblicato sui suoi profili social sintetizza bene il momento e il suo atteggiamento: “Non temere. Non mollare. Continua a spingere. Non fermarti di fronte agli ostacoli“.