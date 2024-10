Calcio – Play off, il Catania la spunta, Catanzaro e Monza fuori. I risultati

La corazzata Monza eliminata dall'Imolese. Dalla prossima in campo le seconde in classifica

Fuori il Catanzaro, alla prima uscita in questo turno dei play off della fase nazionale, come anche il Monza di Berlusconi e Galliani. Il Catania pareggia e va avanti.

Pisa – Carrarese 2-1

Viterbese – Arezzo 0-2

Imolese – Monza 1-3

Catania – Potenza 1-1

Catanzaro – Feralpisalò 2-2

Adesso entrano in scena: Piacenza, Triestina e Trapani.

