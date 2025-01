Calcio: approvati i provvedimenti per i ripescaggi in serie C. Le priorità

Si è tenuta questa mattina l’ultima riunione del Consiglio Federale prima dell’Assemblea Elettiva, da cui lunedì 3 febbraio nascerà il nuovo Consiglio. È stato approvato all’unanimità il Budget 2025. Di seguito il passaggio riguardante le riammissioni e i ripescaggi:

Ripescaggi e Riammissioni

“Il Consiglio ha approvato i provvedimenti che prevedono: l’ordine dei ripescaggi in Serie C in caso di vacanza d’organico, che per la prossima stagione sportiva che riconosce la priorità ad un’eventuale nuova Seconda Squadra di Serie A, successivamente ad una società di Serie D e infine ad una di Lega Pro; criteri e termini per le eventuali riammissioni ai Campionati di Serie A e B per le società retrocesse dalle medesime competizioni; criteri e termini e procedure per la determinazione della graduatoria delle eventuali Seconde Squadre che si candidassero alla integrazione dell’organico in Serie C 2025/2026; criteri, termini e procedure per la eventuale riammissione al prossimo campionato di Serie C; il Regolamento del Dipartimento Interregionale della LND per la definizione della graduatoria per l’eventuale ripescaggio in Serie C; criteri, termini e procedure per l’integrazione delle eventuali vacanze di organico nel campionati di Serie A, Serie B e Serie C”.