Calcio: dove e come vedere tutte le partite in trasferta della Reggina

Per il terzo anno consecutivo, ReggioTv conferma il suo impegno nel seguire da vicino la Reggina, la squadra della città, durante il campionato di Serie D. Grazie alla determinazione e allo sforzo economico non indifferente dell’editore Dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo, tutte le partite in trasferta saranno trasmesse e rese fruibili GRATUITAMENTE ai tifosi in tutta Italia.

Le partite saranno visibili:

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria

Sulla App ufficiale di ReggioTv

Sulla pagina Facebook di ReggioTv

In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i tifosi amaranto di seguire la propria squadra del cuore, ovunque si trovino, e di restare sempre vicini ai ragazzi in campo. Al tempo stesso, l’obiettivo resta riempire il Granillo durante le partite casalinghe, sostenendo dal vivo la squadra.

Con ReggioTv, la passione amaranto non conosce confini, e ogni tifoso può vivere da protagonista le emozioni della stagione.

CON VOI, OVUNQUE, SEMPRE….FORZA REGGINA!