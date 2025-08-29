Reggina, Trocini: la Vibonese, gli Under, la condizione del gruppo

Prima conferenza stampa pre gara del tecnico Trocini. Presentazione del match di Coppa Italia contro la Vibonese: “E’ la prima volta che parto sin dalla preparazione e questo entusiasmo dobbiamo essere bravi a cavalcarlo, bisogna partire bene e con il piede giusto. Manderò in campo una squadra competitiva a prescindere da chi partirà dall’inizio e chi subentra. Abbiamo tanti calciatori con qualità che indifferentemente possono giocare da subito o in partita. Buona la preparazione che abbiamo fatto, difficile dare però percentuali, sono comunque soddisfatto. La Vibonese ha cambiato tutto, società, calciatori, è in fase di costruzione. L’allenatore lo stimo molto, ma non abbiamo moltissime informazioni sulla squadra. Campi piccoli? Potrebbe essere un problema, forse, ma abbiamo tanti giocatori bravi per esempio sui calci piazzati e questo potrebbe rappresentare un vantaggio”.

Leggi anche

Gli Under

“Gli Under sono tanti, soprattutto i 2007, lo scorso anno il più giovane lo avevamo in porta. Diversi per la prima volta si affacciano al mondo degli adulti e dovranno essere bravi a calarsi subito nella nuova mentalità e dovranno dimostrare di poter fare i titolari nella Reggina. Ritengo ci possano dare soddisfazioni, storicamente chi arriva in un campionato nuovo da giovane, deve avere del tempo per adattarsi e soprattutto se si indossa una maglia così importante. Non abbiamo cercato un portiere 2007, abbiamo un 2006 Lagonigro di sicuro affidamento. Chirico è il più giovane, sta crescendo, ha delle qualità e davanti ha tanta concorrenza importante”.

La condizione

“In linea di massima stanno tutti bene, poi ci sono quelli che strutturalmente impiegano più tempo. Montalto e Di Grazia per motivi diversi sono leggermente più indietro, ma pronti per il campionato e anche la Coppa Italia”.