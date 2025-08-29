Reggina: mister Trocini analizza il calciomercato. Poi sulle scelte…

Nel corso della conferenza, a due giorni dalla gara di Coppa Italia, il tecnico ha parlato anche di calciomercato:

“Sul calciomercato si è lavorato benissimo e in simbiosi con i direttori, ogni scelta è stata ponderata e fatta insieme. Voi avete le competenze per capire che tipo di squadra è venuta fuori, completa, forte, poi se il campo ci dirà che manca qualcosa la società non si tirerà indietro.

Le responsabilità? Non credo siano inferiori rispetto al passato. I calciatori sono dei professionisti, maturi, in una piazza del genere dove non c’è alternativa alla vittoria e la concorrenza è altissima, tutto viene accettato prima, non esistono personalismi. Chi è qui ha accettato le condizioni sin dall’inizio, spiegato tutto in maniera chiara. Qui ci sono ragazzi che hanno voglia e sono molto intelligenti. La vittoria del campionato è un successo per tutti”.