Cresciuto nel settore giovanile della Reggina Calcio, veniva indicato dagli addetti ai lavori come un talento dal sicuro avvenire. Francesco Puntoriere, ruolo attaccante, ha dovuto salutare la sua città natale dopo il fallimento del sodalizio amaranto. L’Entella la società che ha sbaragliato una numerosa concorrenza, assicurandosene le sue prestazioni.

L’esordio in serie B nella stagione 2015-16 e nella stessa annata la disputa del campionato Primavera con i biancoazzurri nel quale ha confermato tutte le sue qualità tecniche e realizzative, riuscendo a mettere a segno ben 10 reti.

Molto bene anche il campionato successivo, tredici i centri, mentre tre le presenze con la prima squadra, sempre in serie B. Meno fortunata la prima vera esperienza tra i professionisti con la maglia del Catanzaro. 23 presenze molte da subentrato e zero realizzazioni.

Francesco ha fatto ritorno all’Entella, società che fino all’ultimo verdetto, quello emesso dal Collegio di Garanzia del Coni qualche giorno addietro, ha sperato di poter nuovamente partecipare al campionato cadetto e che invece, lunedi scenderà in campo per il primo confronto di serie C contro il Gozzano. Inutile sottolineare quali siano gli obiettivi della società ligure, alla ricerca dell’immediato ritorno in serie B, l’obiettivo del reggino Francesco Puntoriere, quello di trovare la definitiva consacrazione, la prima rete tra i professionisti e di pari passo con le ambizioni della squadra, salire di categoria.

(foto: footballscouting.it)