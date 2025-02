Calcio, ReggioRavagnese: stavolta per Misiti c’è l’esonero

Nella giornata in cui cade la capolista Vigor Lamezia, non riesce ad approfittarne la ReggioRavagnese che cade sul campo della Rossanese e perde quindi una grande opportunità. Costa carissima la battuta d’arresto al tecnico Misiti sollevato dall’incarico dalla società: “La societá ReggioRavagnese comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Giuseppe Misiti. La societá ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per la prosecuzione della sua carriera“.

Qualche settimana addietro il tecnico aveva presentato le dimissioni prima accolte e poi respinte dalla dirigenza, adesso le strade si separano in maniera definitiva.