Calcio: dalle riammissioni in C, c’è già una società che si tira fuori

Dopo quanto sta venendo fuori rispetto a quasi certe mancate iscrizioni da parte di società anche blasonate, con l’apertura alla possibilità di una serie di riammissioni, viene allo scoperto il DG del Sestri Levante Vittorio Rafo, ai microfoni di TuttoC.com, per comunicare la decisione del club ligure di non presentare domanda di riammissione al campionato di Serie C, ricordando che la retrocessione è avvenuta dopo il playout perso contro la Lucchese, quest’ultima poi fallita:

“Non abbiamo fatto domanda di riammissione visto la delusione di questa stagione. Abbiamo pagato un prezzo caro la retrocessione a danni di una squadra che è fallita dopo una settimana. Inoltre mi spiace per i giocatori della Lucchese, specifico le nostre esternazioni non sono mai state contro di loro. Noi avremmo dovuto fare i playout contro il Milan e visto quel Milan magari ci saremmo salvati.

Ripartiamo dalla D e ridiamo linfa alla nostra società che ha pagato a caro prezzo questi due anni di C. Il primo anno non è stato facile giocare lontano dal nostro campo. Mi auguro di trovare una C diversa cercheremo magari di vincere sul campo. Mi spiace per il Brescia il mio Brescia, che è quello di Baggio, un Brescia di A e di B”.