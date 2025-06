Calcio: tremano i tifosi della Spal, il bonifico non arriva. La situazione

Sono ore frenetiche per diverse società di serie C, alle prese con la documentazione utile a ottenere l’iscrizione al prossimo campionato. Già detto delle grandi difficoltà manifestate da Brescia e Triestina e con la Lucchese ormai fuori dai giochi, anche in casa Spal la situazione appare sportivamente drammatica. Così su corrieredibologna.corriere.it

“Ultime ore di speranza per la Spal di Joe Tacopina che rischia di essere esclusa dal prossimo campionato di C. Il termine ultimo per presentare la documentazione completa scade alle 23.59 di oggi venerdì 6 giugno e manca ancora un tassello fondamentale: una fideiussione da 700mila euro che sarebbe dovuta arrivare dagli Stati Uniti ma continua a mancare. L’ex presidente del Bologna è nell’occhio del ciclone perché ormai da alcuni giorni negli uffici del club estense, presso il tecnico «G.B. Fabbri» di Copparo, la sensazione prevalente è che quel bonifico non arriverà mai. Dal suo ufficio a New York, Tacopina ha più volte rassicurato tutti ma alla fine sul conto della Spal continuano a mancare i soldi necessari a completare l’iter burocratico. Considerando i tempi tecnici per il trasferimento del denaro, siamo ormai arrivati a un vero e proprio countdown, che coinciderà con la riapertura delle banche statunitensi”.

Leggi anche

Servono 2 milioni di euro

“Senza fideiussione e pagamento regolare degli stipendi per i mesi di marzo e aprile (fra tutti gli adempimenti si superano i 2 milioni per rientrare nei parametri), per la Spal sarebbe impossibile presentare la domanda di iscrizione al campionato e si aprirebbe l’incubo di un pesante passo indietro. Si dovrebbe infatti abbandonare il calcio professionistico per ripartire dall’Eccellenza ma solo dopo avere creato una nuova società di riferimento. Arrivare a completare solo in extremis le operazioni per l’iscrizione al campionato non è una novità visto che anche l’anno scorso l’operazione venne formalizzata nell’ultimo giorno utile”.