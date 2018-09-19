Calcio serie C – Prima giornata completa o quasi. I risultati
Disputate anche le ultime gare del turno: ecco i risultati completi della prima giornata di Serie C, con due partite rinviate
19 Settembre 2018 - 09:31 | di Michele Favano
Con la disputa delle gare nella giornata di ieri, si è completato (più o meno, due match sono stati rinviati), il quadro della prima giornata di campionato di serie C, questo il tabellino:
Bisceglie-Vibonese 1-1
Casertana-Cavese 3-1
Catanzaro-Potenza 1-0
Matera-Rieti 2-0
Monopoli-Catania rinviata a data da destinarsi
Paganese-Rende 1-4
Siracusa-Juve stabia 0-3
Trapani-Reggina 3-0
Viterbese C.-Sicula Leonzio rinviata a data da destinarsi
Riposa: Virtus Francavilla
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie