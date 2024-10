Calcio serie C – Play Off, il Potenza è la prima squadra che supera il turno

Arriva dallo scontro a gara unica tra il Potenza ed il Rende la prima squadra che accede al secondo turno. Il risultato di 0-0 in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare, consente alla compagine lucana di accedere al turno successivo. L’altro incontro tra Francavilla e Casertana, iniziato alle 17,30 vede i pugliesi in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo.

Leggi anche