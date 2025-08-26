Serie C: tutti i risultati della prima giornata. Catania straripante, Siracusa ko

Ha preso il via anche il campionato di serie C. Come sempre avvincente e complicato il girone C dove sono raggruppate le squadre del centro sud con l’eccezione rappresentata dall’Atalanta Under 23. Grande partenza del Catania di Mimmo Toscano che schiaccia il Foggia, buon pari del Cosenza in trasferta, vince il Benevento in casa del Crotone, ko del Siracusa a Salerno.

I risultati della prima giornata

Giugliano – Potenza 2-3

Latina – Atalanta Under 23 1-0

Sorrento – Cavese 0-0

Casarano – Trapani 0-0

Catania – Foggia 6-0

Monopoli – Cosenza 2-2

Lunedi 25 agosto

Cerignola – Picerno 2-2

Casertana – Altamura 3-1

Crotone – Benevento 1-2

Salernitana – Siracusa 1-0