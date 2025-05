Calcio Serie C: stasera il ritorno delle semifinali play off. Dove vedere le partite

Si torna in campo questa sera per i match di ritorno delle semifinali play off, valevoli per l’accesso alla finalissima che poi consentirà di decretare la quarta squadra che sarà promossa in serie B dopo Entella, Padova e Avellino. L’incontro di maggiore interesse è quello che si gioca a Terni tra la compagine locale e il Vicenza dopo lo 0-0 dell’andata, mentre sembra in discesa la partita per il Pescara del presidente Sebastiani.

Dove vedere le partite

Ternana – LR Vicenza (Ore 20, SkySportCalcio, SkySport 252, RaiSport e Fifa+)

Pescara – Audace Cerignola (Ore 20, SkySport 253 e Fifa+)

I risultati dell’andata

LR Vicenza – Ternana 0-0

Audace Cerignola – Pescara 1-4