Calcio serie D – Doppio derby per le reggine, il Bari in casa dell’ultima
Doppio derby per le reggine in serie D con Palmese-Locri e Roccella-Cittanovese: il programma della sedicesima giornata e la classifica
16 Dicembre 2018 - 11:25 | di Michele Favano
Campionato di serie D sempre molto interessante ed anche le partite di oggi mettono in evidenza dei confronti tutti da seguire, questo il programma:
SEDICESIMA GIORNATA
Gela – Castrovillari
Città di Messina – Igea Virtus
Nocerina – Turris
Palmese – Locri
Portici – Acireale
Roccella – Cittanovese
Rotonda – Bari
Sancataldese – Messina
Troina – Marsala
CLASSIFICABari 39
Turris (-2) 30
Marsala 26
Cittanovese 23
Palmese, Nocerina 22
Gela, Castrovillari 21
Acireale, Città di Messina 19
Sancataldese, Locri, Portici, Troina 18
Roccella 17
Messina 13
Igea Virtus 10
Rotonda 9
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie