City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: finisce in parità il big match tra Milazzo e Nissa. La nuova classifica

Il miglior risultato anche per chi insegue ma la Reggina deve continuare a vincere

03 Gennaio 2026 - 18:07 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Era stato anticipato al pomeriggio di oggi l’incontro più atteso della prima giornata del 2026 della serie D, girone I. Milazzo e Nissa si sono divise la posta in palio, con i padroni di casa passati in vantaggio dopo pochi minuti e raggiunti nella seconda parte del match.

In virtù di questo risultato, la Nissa balza momentaneamente in vetta a quota 32, il Milazzo invece sale a 29. Un risultato che può consentire a chi insegue, come la Reggina, di poter ulteriormente accorciare le distanze dalla compagine di Caltanissetta che sarà anche il prossimo avversario degli amaranto.

La classifica

  1. Nissa 32
  2. Nuova Igea 31
  3. Savoia 31
  4. A. Palermo 29
  5. Milazzo 29
  6. Reggina 27
  7. Sambiase 25
  8. Gela 25
  9. Gelbison 23
  10. Vibonese 22
  11. Sancataldese 19
  12. Vigor Lamezia 18
  13. Acireale 17
  14. Favara 17*
  15. Ragusa 16
  16. Enna 15*
  17. Messina (-14) 14
  18. Paternò 10

*una partita in meno

Reggina Calcio