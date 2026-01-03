Serie D: finisce in parità il big match tra Milazzo e Nissa. La nuova classifica
Il miglior risultato anche per chi insegue ma la Reggina deve continuare a vincere
03 Gennaio 2026 - 18:07 | Redazione
Era stato anticipato al pomeriggio di oggi l’incontro più atteso della prima giornata del 2026 della serie D, girone I. Milazzo e Nissa si sono divise la posta in palio, con i padroni di casa passati in vantaggio dopo pochi minuti e raggiunti nella seconda parte del match.
In virtù di questo risultato, la Nissa balza momentaneamente in vetta a quota 32, il Milazzo invece sale a 29. Un risultato che può consentire a chi insegue, come la Reggina, di poter ulteriormente accorciare le distanze dalla compagine di Caltanissetta che sarà anche il prossimo avversario degli amaranto.
La classifica
- Nissa 32
- Nuova Igea 31
- Savoia 31
- A. Palermo 29
- Milazzo 29
- Reggina 27
- Sambiase 25
- Gela 25
- Gelbison 23
- Vibonese 22
- Sancataldese 19
- Vigor Lamezia 18
- Acireale 17
- Favara 17*
- Ragusa 16
- Enna 15*
- Messina (-14) 14
- Paternò 10
*una partita in meno