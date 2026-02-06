City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calcio, serie D: altra trasferta vietata nel girone I

Nuovo comunicato dopo quello riservato ai tifosi del Messina

06 Febbraio 2026 - 17:05 | Redazione

Milazzo squadra tifosi

Dopo la comunicazione arrivata per i tifosi giallorossi in occasione del derby con la Reggina e quindi il divieto all’acquisto del biglietto per i residenti di Messina e provincia, adesso tocca a quelli del Milazzo non poter seguire la squadra del cuore in occasione della trasferta con l’Athletic Palermo:

Leggi anche

Il comunicato

La SS Milazzo comunica che, su disposizione della Prefettura di Palermo, la vendita dei tagliandi per la gara contro l’Athletic Palermo non sarà consentita ai residenti in provincia di Messina. La società, pertanto, invita i tifosi a non raggiungere il Velodromo Paolo Borsellino nella giornata di domenica 8 febbraio”.

Leggi anche

Messina Calcio