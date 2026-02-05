Reggina-Messina: è già attiva la prevendita per l’acquisto dei biglietti

Divieto di vendita per i residenti a Messina e provincia

AS Reggina 1914 comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Messina, in programma domenica 15 febbraio alle ore 14.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 24ª giornata del campionato di Serie D girone I.

Divieto di vendita in tutto lo stadio per i residenti a Messina e provincia.

PREZZI BIGLIETTI

CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket

TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket

VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.

I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari :

dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

Domenica mattina dalle ore 11 alle 13

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI

€ 10 + diritti di prevendita Vivaticket. Divieto di vendita per i residenti a Messina e provincia.