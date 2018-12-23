Calcio serie D – Ultima del 2018. Il programma delle reggine
Ultimo turno del 2018 del campionato di Serie D: Bari verso il ritorno tra i professionisti, il quadro delle gare e della classifica per le squadre reggine
23 Dicembre 2018 - 13:10 | di Michele Favano
Ultimo appuntamento del 2018 per il campionato di serie D. Con un Bari ormai lanciatissimo verso il ritorno tra i professionisti, andiamo a vedere il programma della giornata, con attenzione particolare alle squadre reggine.
17 GIORNATA
Marsala – Nocerina 0-0
Messina – Rotonda
Bari – Roccella
Cittanovese – Troina
Castrovillari – Città di Messina
Acireale – Palmese
Igea Virtus – Sancataldese
Locri – Gela
Turris – Portici
CLASSIFICA
Bari 42
Turris (-2) 31
Marsala 27
Nocerina, Castrovillari 24
Cittanovese 23
Palmese, Città di Messina 22
Sancataldese, Locri, Portici, Troina 21
Roccella 20
Acireale 19
Messina 16
Igea Virtus 10
Rotonda 9
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