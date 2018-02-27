Il tecnico reggino riparte dalla Feralpisalò, quinta nel girone B di Serie C: due promozioni dalla C alla B all'attivo, con Ternana e Novara

Finalmente. Mimmo Toscano fermo ai box era davvero uno spreco, per un allenatore che prima dell’esperienza di Avellino, aveva raccolto tanti buoni risultati.

La Feralpisalò ne ha ufficializzato il suo ingaggio come nuovo allenatore, con la squadra al momento al quinto posto nel girone B di Serie C, a -2 punti dalle seconde, Reggiana e Virtus Bassano e con il Padova ormai lanciatissimo verso la conquista diretta della serie B.

Ci si affida ad un tecnico che in fatto di promozioni dalla C alla B ne ha già conquistate due con Ternana e Novara, questo lascia intendere che la società non si accontenterà di una semplice collocazione all’interno della griglia dei play off, ma punta a molto di più. Toscano esordirà sabato nella gara interna contro il Ravenna.