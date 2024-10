Calcio, Terracenere: ‘Reggina bellissima, ma arriverà il calo’

Gli argomenti che stanno caratterizzando l’andamento di questo campionato di serie C sono il dominio della Reggina ed il ritardo del Bari sugli amaranto. I pareri sono diversi, l’ultimo in ordine di tempo è quello di una delle bandiere della squadra biancorossa Angelo Terracenere ai microfoni di tuttobari.com:

“La differenza tra i due rendimenti è dovuta soprattutto alla gestione di mister Cornacchini. Con Vivarini invece il Bari ha pareggiato tre volte in casa, ma i risultati li ha fatti e sta giocando anche bene.

Questo gap di dieci punti rispetto alla Reggina è dovuto al precedente corso. Volendo essere realisti, ora non è facile recuperare il primo posto. La Reggina è una bellissima squadra, lo si è visto al San Nicola, e come organico può vincere tranquillamente il campionato. Ma anche loro avranno un calo fisiologico, ed in quel momento il Bari dovrà essere bravo a sfruttarlo e a non mollare”.

Leggi anche

Leggi anche