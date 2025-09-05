Calcio: trasferte vietate ai tifosi di Nissa e Sancataldese. Le motivazioni

Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, è stata vietata ai tifosi di Nissa e Sancataldese la possibilità ai tifosi di seguire la squadra per le prime due trasferte di campionato: “I tifosi di Nissa e Sancataldese non potranno seguire le prime due trasferte del prossimo campionato di Serie D. La decisione è arrivata dal Comitato nazionale di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, riunitosi il 2 settembre dopo gli episodi avvenuti allo stadio Tomaselli durante il derby di Coppa Italia disputato il 31 agosto.

Nonostante l’assenza di gravi incidenti grazie al servizio d’ordine predisposto dalla questura di Caltanissetta, è stato stigmatizzato il comportamento delle due tifoserie, che in più occasioni avrebbero cercato lo scontro. Contro gli agenti sarebbero stati lanciati pietre e mattoni, fortunatamente senza colpire nessuno”.