Calciomercato: tutti i movimenti in entrata e in uscita della Reggina

Dopo i numerosi movimenti che si sono registrati nel corso della campagna trasferimenti estiva, una sorta di minirivoluzione è stata portata avanti dalla società nel momento in cui è arrivato mister Torrisi che ha sostituito l’esonerato Trocini. E non è ancora finita visto che si sta cercando di sistemare Zenuni, c’è un enorme punto interrogativo su Gatto e si sta cercando di capire cosa fare con Fomete. Mentre in entrata si attendono attaccante e centrocampista.

I movimenti in entrata e in uscita

ENTRATE: Sartore (svincolato), Summa (svincolato), Desiato (svincolato), Fofana (svincolato), Bevilacqua (svincolato), Panebianco (svincolato), Fanari (svincolato), Verduci (svincolato);

USCITE: Montalto (risoluzione), Druetto (risoluzione), Correnti (risoluzione), Boschi (risoluzione), Blondett (risoluzione), Rizzo (risoluzione), Grillo (risoluzione).