Serie D: tutte le prime in classifica nei nove gironi. In quello I, il punteggio più basso

Si è chiuso il girone d’andata del campionato di Serie D e nei nove raggruppamenti emergono scenari diversi. In alcuni casi le capoliste hanno imposto un ritmo chiaro, in altri il percorso resta aperto. C’è però un’eccezione evidente: il girone I, quello della Reggina.

Qui il livellamento è massimo. È l’unico girone con tre squadre appaiate in vetta, segnale di un equilibrio raro rispetto al resto della categoria. E soprattutto chi comanda ha conquistato solo 31 punti, il bottino più basso dei nove gironi della D. Una situazione che, guardando all’andamento degli amaranto, pesa in positivo.

La Reggina arriva alla pausa con sensazioni diverse rispetto all’inizio. Un avvio difficile aveva subito complicato il cammino, ma le cinque vittorie consecutive hanno cambiato il volto della classifica. La squadra guidata da Torrisi ha recuperato terreno fino a portarsi a quattro punti dalla testa.

Il dato più rilevante è proprio questo: nonostante i problemi iniziali, il distacco resta contenuto e il girone continua a offrire margini di manovra. Nessuna fuga, nessun padrone assoluto. Tutto rimandato al ritorno, dove continuità e tenuta mentale faranno la differenza.

Le capoliste dei nove gironi

Girone A, Vado 41 punti; Girone B, Folgore Caratese 35 punti; Girone C, Treviso 43 punti; Girone D, Lentigione 38 punti; Girone E, Grosseto 44 punti; Girone F, Ostiamare 42 punti; Girone G, Scafatese 39 punti; Girone H, Paganese 34 punti; Girone I, Nuova Igea, Nissa, Savoia 31 punti;