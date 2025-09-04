Calciomercato: un nuovo attaccante per il Favara, primo avversario della Reggina

Il giocatore ha avuto già esperienze precedenti in Italia

La Castrumfavara, primo avversario della Reggina in campionato, ufficializza il nuovo centravanti che è già a disposizione di mister Infantino: “È stato ultimato il tesseramento di Oscar Mendes che adesso è ufficialmente un nuovo giocatore della CastrumFavara. L’atleta portoghese, classe 1996, già si trova aggregato al gruppo squadra da una settimana. Adesso, a pochi giorni dall’ inizio del campionato, l’ attaccante potrà essere utilizzato da mister Infantino. Arriva dal campionato greco dove lo scorso anno, con la maglia del Korinthos, è andato a segno 10 volte in 21 gare e confezionato 5 assist.

Punta centrale, alto 183 centimetri, in precedenza ha giocato nel Panegialos in Grecia, Santo Stefano e Montebelluna in Italia, Santa Coloma, Nybergsund“.