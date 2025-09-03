Reggina: un rientro importante e una assenza per squalifica

La Reggina è chiamata a reagire dopo la sofferta qualificazione al secondo turno di Coppa Italia contro la Vibonese. Nonostante il passaggio del turno, il tecnico Trocini ha lanciato un messaggio forte e chiaro alla squadra: “Sono contento sia successo oggi, così tutti capiremo cosa troveremo“. Un’affermazione che sottolinea l’importanza di un cambio di registro immediato, sia in termini di atteggiamento che di concentrazione, in vista delle prossime sfide di campionato.

Seppur una squadra costruita con ambizione e qualità, la Reggina dovrà affrontare ogni gara con la giusta determinazione. Nessun risultato è scontato, e Trocini lo ha ribadito, ricordando che è sempre il campo a parlare. La squadra dovrà quindi affrontare ogni partita come una battaglia, adottando gli atteggiamenti adeguati alla categoria.

Nel frattempo, buone notizie arrivano dall’infermeria. Dopo il forfait della scorsa domenica causa virus intestinale, l’esterno Edera, uno dei grandi colpi dell’estate amaranto, ha ripreso regolarmente ad allenarsi con il gruppo. Il giocatore, che sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra di Serie D, dovrà vedersela con Ragusa per una maglia da titolare. Un bel dilemma per il tecnico, decisamente un lusso per la Reggina.

Purtroppo all’esordio in campionato non ci sarà Blondett, dovendo scontare un turno di squalifica. Una defezione importante vista l’intesa immediatamente trovata con Girasole Domenico, ma anche la possibilità di sostituirlo con un altro difensore di affidabilità certa come Adejo.

La Reggina, dunque, è pronta a rimboccarsi le maniche, consapevole che il cammino in Serie D sarà lungo e difficile, ma che con lo spirito giusto e l’atteggiamento adeguato, il risultato non potrà che essere positivo.