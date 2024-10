Calciomercato: il centrocampista Majer piace in serie A

Un grande girone di andata come tutta la Reggina, un calo evidente in quello di ritorno ma qualità importanti dal punto di vista tecnico e tattico che farebbero comodo a chiunque. E’ per questo che sul centrocampista della squadra amaranto, ci sono puntati gli occhi del Frosinone, compagine neo promossa nel campionato di serie A. La notizia è stata riportata da TMW.

Leggi anche