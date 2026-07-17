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Calciomercato giovanile: altra cessione della Segato. Ceduto un attaccante al Palermo

Il presidente Agostino Cassalia continua i suoi colloqui con le società professionistiche per altri movimenti in uscita

17 Luglio 2026 - 08:40 | Redazione

Mandarino Segato

Prosegue il mercato in uscita della Segato che cede il giovane Angelo Mandarino, anno 2012 al Palermo FC. Attaccante esterno, Angelo Mandarino predilige giocare nella zona sinistra a piede invertito, dotato di grande capacità tecniche, ottimo dribbling e grande corsa in accelerazione.
Protagonista con la squadra Under 14 Elite ha contribuito a suon di gol ed assist alla vittoria del titolo Regionale.
Seguito da molte società professionistiche tra le quali il Palermo FC, dove Angelo è stato in prova per alcuni giorni. Accordo raggiunto immediatamente tra le società, attesa solo la firma del calciatore e dei genitori dopo le rituali visite mediche previste per oggi.
Intanto lo staff tecnico della Segato è ancora a lavoro con allenamenti individuali di tecnica calcistica ed open day valutativi, mentre il presidente Agostino Cassalia continua i suoi colloqui con le società professionistiche per il mercato in uscita.

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