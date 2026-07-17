Calciomercato giovanile: altra cessione della Segato. Ceduto un attaccante al Palermo

Prosegue il mercato in uscita della Segato che cede il giovane Angelo Mandarino, anno 2012 al Palermo FC. Attaccante esterno, Angelo Mandarino predilige giocare nella zona sinistra a piede invertito, dotato di grande capacità tecniche, ottimo dribbling e grande corsa in accelerazione.

Protagonista con la squadra Under 14 Elite ha contribuito a suon di gol ed assist alla vittoria del titolo Regionale.

Seguito da molte società professionistiche tra le quali il Palermo FC, dove Angelo è stato in prova per alcuni giorni. Accordo raggiunto immediatamente tra le società, attesa solo la firma del calciatore e dei genitori dopo le rituali visite mediche previste per oggi.

Intanto lo staff tecnico della Segato è ancora a lavoro con allenamenti individuali di tecnica calcistica ed open day valutativi, mentre il presidente Agostino Cassalia continua i suoi colloqui con le società professionistiche per il mercato in uscita.