Calciomercato: Di Grazia non si muove. Mister Torrisi lo vuole nel progetto di ripartenza

C'è la disponibilità anche dell'esterno. Si spera possa esprimere il proprio potenziale e dare il contributo che fin qui è mancato

Nell’opera di ricostruzione dell’organico, tra i tanti nomi venuti fuori, era spuntato anche quello di Andrea Di Grazia. Nelle ultime ore si era addirittura diffusa la voce di una risoluzione contrattuale ormai pronta, utile a liberare l’esterno e inserirlo nel lungo elenco delle uscite amaranto.

Le cose, però, stanno andando in un’altra direzione. Da quanto filtra, infatti, non solo non è stata firmata alcuna risoluzione, ma la posizione del calciatore è stata di fatto ribaltata rispetto alle indiscrezioni circolate.

Da una parte c’è la volontà di Di Grazia di restare e giocarsi le proprie carte. Dall’altra quella di mister Torrisi, che sull’esterno punta in maniera decisa e lo considera ancora parte del progetto tecnico. L’idea condivisa è quella di provare a riprendere un percorso bruscamente interrotto, in una stagione che dopo dodici giornate è stata segnata da risultati negativi e da una classifica lontana dalle attese.

Nel quadro di una minirivoluzione che ha già portato a diverse partenze e che ne vedrà altre nelle prossime settimane, la posizione di Di Grazia si distingue dunque da quella di altri compagni. Ad oggi, il suo nome non rientra nell’elenco dei calciatori destinati a lasciare Reggio Calabria.

La scelta di confermarlo va letta come un segnale chiaro: Torrisi vuole ripartire anche da lui per provare a cambiare passo, con la speranza che, in un contesto tecnico rivisto e in una squadra profondamente ritoccata, Di Grazia possa finalmente esprimere il proprio potenziale e dare il contributo che fin qui è mancato.