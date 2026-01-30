Calciomercato: triplo colpo dell’Enna prima della sfida con la Nuova Igea

La compagine guidata da mister Passiatore ha fatto tremare il Savoia la scorsa settimana trovandosi in vantaggio di due reti e sfiorando la terza, gara poi finita in parità, e adesso cerca di rendere la vita ifficile anche alla capolista Nuova Igea. La squadra si è ulteriormente rinforzata l’arrivo di tre calciatori: un portiere, un centrocampista e un attaccante.

I comunicati

“Enna Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Giulio Mangano, classe 1999, nato a Varese.

Estremo difensore di 1,96 m, Mangano arriva in gialloverde portando con sé un profilo di assoluto spessore: cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, l’atleta lombardo ha maturato esperienza anche con la Pro Patria in Serie C e nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie A maltese, aggiungendo ulteriore bagaglio internazionale al proprio percorso.

Struttura fisica imponente, personalità e affidabilità: l’Enna Calcio accoglie Giulio Mangano con grande soddisfazione, certa che potrà rappresentare un valore importante dentro e fuori dal campo“.

“Arrivo in prestito di Raffaele Puce, attaccante classe 2006 proveniente dalla Virtus Verona.

Nato a Sannicola (Lecce), Raffaele porta con sé talento, determinazione e una straordinaria passione per il calcio. Nell’ultima stagione ha militato nella Primavera 3 della Virtus Verona, dove ha dimostrato qualità tecniche e capacità di incidere nelle partite che non sono passate inosservate.

Il giovane attaccante arriva ad Enna con grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, pronto a dare il suo contributo alla squadra gialloverde. La sua crescita calcistica è stata costante e il percorso nei settori giovanili ha forgiato un calciatore moderno, dinamico e determinato”.

“Acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Andrea Bellingardo, classe 2007, che entra a far parte della rosa a disposizione dello staff tecnico guidato da mister Passiatore.

Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia a Palermo, Bellingardo è un profilo giovane e di prospettiva, già protagonista nei campionati giovanili e nel percorso di rappresentativa: nel 2023 ha preso parte al Torneo della Pace di Assisi con la Rappresentativa Nazionale Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti. Il calciatore arriva all’Enna dopo l’esperienza con il NovaRomentin, società piemontese militante nel girone A di Serie D.

Con il suo inserimento, il Club prosegue nel progetto di crescita e valorizzazione dei talenti, puntando su energie nuove e motivazione per affrontare al meglio la stagione.

Contestualmente Enna Calcio comunica la rescissione di Lorenzo Bonfigli che non farà dunque più parte dell’organico. Al calciatore, che ringraziamo per l’impegno di questi mesi, auguriamo le migliori fortune personali e professionali“.