Calciomercato: il centrocampista reggino Favasuli al Catanzaro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Catanzaro ha praticamente chiuso l’acquisto a titolo definitivo del reggino Costantino Favasuli dalla Fiorentina, centrocampista classe 2004, tra i più interessanti del panorama italiano.

Dopo l’esperienza in prestito al Bari, dove ha totalizzato 29 presenze, 1 gol (il primo tra i professionisti) e 1 assist, Favasuli è pronto a iniziare una nuova avventura in Calabria. Per lui è pronto un contratto quadriennale, segno della fiducia che la società, e in particolare il direttore sportivo Ciro Polito, ripongono nel ragazzo.

Cresciuto nel settore giovanile viola, Favasuli ritroverà a Catanzaro mister Alberto Aquilani, tecnico che lo ha allenato ai tempi della Primavera della Fiorentina. Un fattore che ha inciso non poco nella scelta del giocatore, convinto dal progetto tecnico e dalla possibilità di crescere in un ambiente ambizioso.