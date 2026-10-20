Favara-Reggina: rinvio o porte chiuse? Oggi la prima decisione

Resta in bilico la sfida tra Castrumfavara e Reggina, in programma domenica 25 ottobre e valida per la nona giornata del campionato di Serie D. La concomitanza con la tradizionale Fiera d’Ottobre di Favara ha sollevato problemi legati alla gestione dell’ordine pubblico, aprendo concretamente alla possibilità di un rinvio.

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Castrumfavara-Reggina, le proposte dei due club

La società siciliana ha chiesto di posticipare l’incontro a una data successiva al 26 ottobre, tenendo conto dell’evento fieristico previsto dal 26 al 28 ottobre. Una soluzione che consentirebbe al Castrumfavara di disputare regolarmente la partita davanti al proprio pubblico, evitando la sovrapposizione con la manifestazione. Di diverso avviso la Reggina, intenzionata a rispettare il calendario. Il club amaranto avrebbe avanzato due possibili alternative: disputare la gara in un altro impianto oppure giocare a porte chiuse, garantendo così lo svolgimento dell’incontro senza ulteriori problemi di ordine pubblico.

Ipotesi poco gradite alla società di casa, soprattutto per le conseguenze economiche e organizzative. L’arrivo della capolista Reggina rappresenta infatti un appuntamento particolarmente atteso, capace di richiamare numerosi tifosi e di trasformare la domenica calcistica in una giornata di festa. Uno scenario che si ripete ormai da tre stagioni sui campi delle formazioni di provincia che ospitano gli amaranto.

Oggi il primo pronunciamento, poi toccherà alla LND

Le posizioni dei due club restano dunque distanti e, in assenza di un’intesa, la decisione dovrà arrivare dagli organi competenti.

Nella giornata di oggi, martedì 20 ottobre, è atteso un primo pronunciamento dell’Osservatorio, chiamato a valutare le questioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. Successivamente sarà la Lega Nazionale Dilettanti a stabilire se confermare la partita, disporne il rinvio o individuare una soluzione alternativa. La Reggina attende quindi di conoscere il proprio programma, con la possibilità concreta di vedere modificato il calendario proprio alla vigilia di un nuovo ciclo di incontri.

Per il momento, Castrumfavara-Reggina resta fissata per domenica 25 ottobre, ma le prossime ore potrebbero portare novità decisive.