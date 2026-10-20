Reggina: la community della pagina ufficiale ha scelto il migliore in campo

Una prestazione di grande qualità, impreziosita da un gol e un assist. Mady Abonckelet è stato uno dei protagonisti della pesantissima vittoria della Reggina contro la Nissa, un successo che ha consentito agli amaranto di tornare in vetta alla classifica in solitaria.

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Il centrocampista ha sbloccato il risultato, mettendo subito in evidenza le sue qualità anche offensive, per poi servire a Magrassi l’assist per il raddoppio. Una prova fatta di velocità, determinazione e giocate decisive, soprattutto in un confronto delicato contro una delle principali concorrenti nella corsa alla promozione. Il suo contributo è stato fondamentale per indirizzare una partita che la Reggina ha dominato nella prima frazione, prima di dover soffrire nella ripresa per difendere il 2-1.

La prestazione non è passata inosservata ai tifosi. Mady Abonckelet è stato infatti scelto dalla community della Reggina come MVP, un riconoscimento che premia il suo ruolo determinante in una delle vittorie più importanti di questo avvio di stagione.