Reggina: il programma degli allenamenti a porte aperte
Cancelli aperti al centro sportivo S. Agata per stampa e tifosi
19 Ottobre 2026 - 16:40 | Comunicato
AS Reggina 1914 ha il piacere di comunicare che i tifosi e gli organi d’informazione potranno tornare ad assistere agli allenamenti della prima squadra.
Di seguito, il programma delle sedute a porte aperte di questa settimana.
Martedì 20 ottobre: pomeriggio ore 15:30
Mercoledì 21 ottobre: mattina ore 10:30
Giovedì 22 ottobre: mattina ore 10:30, pomeriggio ore 15:30
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