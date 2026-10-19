Serie D, Favara-Reggina a rischio rinvio. La motivazione e l’attesa per la decisione

La Reggina potrebbe non scendere in campo domenica 25 ottobre contro il Castrumfavara. La gara, valida per la nona giornata del girone I di Serie D, rischia infatti di essere rinviata a causa della concomitanza con la tradizionale Fiera d’Ottobre di Favara, evento che richiederà un importante impiego delle forze dell’ordine sul territorio. La notizia è stata riportata dai colleghi de Il Dispaccio. La situazione è ancora in evoluzione e, al momento, non è stata ufficializzata alcuna variazione del calendario.

Reggina, le due società hanno posizioni differenti

La manifestazione fieristica, in programma dal 23 al 26 ottobre, coinciderà con la partita che dovrebbe disputarsi allo stadio Giovanni Bruccoleri. La società siciliana avrebbe quindi suggerito uno slittamento dell’incontro, diversa la proposta avanzata da quella amaranto con due possibili soluzioni per evitare il rinvio: disputare la gara a porte chiuse oppure trasferirla in un impianto di un comune limitrofo. Proposte che, tuttavia, non avrebbero trovato il consenso del Castrumfavara.

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La decisione spetta alla Lega Nazionale Dilettanti

La questione passa adesso alla Lega Nazionale Dilettanti, chiamata a valutare le condizioni per il regolare svolgimento della gara e le eventuali alternative. Per la squadra amaranto, reduce dal successo contro la Nissa e tornata al comando della classifica, si tratta di una situazione che potrebbe modificare la programmazione dei prossimi impegni. Rimane dunque da capire se Castrumfavara-Reggina si giocherà regolarmente domenica 25 ottobre, eventualmente con limitazioni all’accesso del pubblico o in un altro impianto, oppure se verrà individuata una nuova data.

La decisione ufficiale è attesa nella giornata di domani.