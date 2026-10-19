City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Comune di Reggio, focus su barriere architettoniche e sensoriali. De Blasio: ‘La città deve essere per tutti’

Seduta congiunta delle Commissioni Pari Opportunità e Politiche Sociali. In audizione Fortunato Pirrotta, storico dirigente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Maggioranza e opposizione unite per avviare un percorso concreto sull'accessibilità urbana

19 Ottobre 2026 - 16:19 | di Redazione

commissione politiche

L’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali a Reggio Calabria al centro della seduta congiunta dell’VIII Commissione “Pari Opportunità”, presieduta dalla consigliera comunale Daniela De Blasio, e della V Commissione “Politiche Sociali”, guidata dal presidente Giuseppe Eraclini.

Un confronto dedicato alle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità e alla necessità di rendere la città realmente accessibile a tutti.

L’audizione di Fortunato Pirrotta e le criticità della città

A raccontare gli esiti dell’incontro è la stessa consigliera De Blasio, attraverso un post sui social.

“Abbiamo avuto l’onore di ascoltare in audizione il dott. Fortunato Pirrotta, persona con disabilità visiva e per quasi cinquant’anni dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Un’esperienza umana e professionale che ci ha restituito, con grande lucidità, la fotografia reale delle difficoltà quotidiane che tanti cittadini reggini affrontano per muoversi, accedere ai servizi, vivere la città con piena autonomia e dignità”.

Numerosi i temi affrontati durante la seduta, con particolare attenzione agli interventi necessari per garantire una maggiore autonomia alle persone con disabilità.

“Si è parlato di marciapiedi e percorsi pedonali liberi da ostacoli, di attraversamenti sicuri con segnaletica acustica, di percorsi tattilo-plantari, di accessibilità sensoriale di ospedali, musei e biblioteche, di una mappatura digitale open data dell’accessibilità urbana, dell’adeguamento delle sedi istituzionali come Palazzo San Giorgio e, ancora, di strumenti di governance concreti”.

Maggioranza e opposizione unite: “L’accessibilità è una misura della civiltà”

Un elemento significativo emerso dall’incontro è stata la condivisione degli obiettivi da parte di tutte le forze politiche presenti, al di là delle appartenenze.

“Su questi temi maggioranza e opposizione hanno parlato con una sola voce – sottolinea De Blasio –. C’è stata piena condivisione sulla necessità di avviare un percorso serio, strutturato e non più rinviabile, in quanto l’accessibilità è una misura della civiltà di una comunità”.

L’obiettivo è trasformare il confronto in iniziative concrete, attraverso un lavoro coordinato tra le due Commissioni consiliari.

“Da qui partiamo con un lavoro congiunto delle due Commissioni che porterà, nelle prossime settimane, a definire atti di indirizzo concreti da sottoporre al Settore competente”.

Un percorso che punta a superare le criticità esistenti e a mettere al centro il diritto di ogni cittadino a vivere gli spazi pubblici senza ostacoli o limitazioni.

La consigliera conclude ringraziando i protagonisti dell’incontro e ribadendo l’impegno assunto.

“Ringrazio il dott. Pirrotta per il contributo prezioso e tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per la serietà e il senso di responsabilità dimostrati. Reggio Calabria deve diventare una città per tutti e oggi abbiamo fatto un primo passo, insieme”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Politica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?