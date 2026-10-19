Seduta congiunta delle Commissioni Pari Opportunità e Politiche Sociali. In audizione Fortunato Pirrotta, storico dirigente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Maggioranza e opposizione unite per avviare un percorso concreto sull'accessibilità urbana

L’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali a Reggio Calabria al centro della seduta congiunta dell’VIII Commissione “Pari Opportunità”, presieduta dalla consigliera comunale Daniela De Blasio, e della V Commissione “Politiche Sociali”, guidata dal presidente Giuseppe Eraclini.

Un confronto dedicato alle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità e alla necessità di rendere la città realmente accessibile a tutti.

L’audizione di Fortunato Pirrotta e le criticità della città

A raccontare gli esiti dell’incontro è la stessa consigliera De Blasio, attraverso un post sui social.

“Abbiamo avuto l’onore di ascoltare in audizione il dott. Fortunato Pirrotta, persona con disabilità visiva e per quasi cinquant’anni dirigente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Un’esperienza umana e professionale che ci ha restituito, con grande lucidità, la fotografia reale delle difficoltà quotidiane che tanti cittadini reggini affrontano per muoversi, accedere ai servizi, vivere la città con piena autonomia e dignità”.

Numerosi i temi affrontati durante la seduta, con particolare attenzione agli interventi necessari per garantire una maggiore autonomia alle persone con disabilità.

“Si è parlato di marciapiedi e percorsi pedonali liberi da ostacoli, di attraversamenti sicuri con segnaletica acustica, di percorsi tattilo-plantari, di accessibilità sensoriale di ospedali, musei e biblioteche, di una mappatura digitale open data dell’accessibilità urbana, dell’adeguamento delle sedi istituzionali come Palazzo San Giorgio e, ancora, di strumenti di governance concreti”.

Maggioranza e opposizione unite: “L’accessibilità è una misura della civiltà”

Un elemento significativo emerso dall’incontro è stata la condivisione degli obiettivi da parte di tutte le forze politiche presenti, al di là delle appartenenze.

“Su questi temi maggioranza e opposizione hanno parlato con una sola voce – sottolinea De Blasio –. C’è stata piena condivisione sulla necessità di avviare un percorso serio, strutturato e non più rinviabile, in quanto l’accessibilità è una misura della civiltà di una comunità”.

L’obiettivo è trasformare il confronto in iniziative concrete, attraverso un lavoro coordinato tra le due Commissioni consiliari.

“Da qui partiamo con un lavoro congiunto delle due Commissioni che porterà, nelle prossime settimane, a definire atti di indirizzo concreti da sottoporre al Settore competente”.

Un percorso che punta a superare le criticità esistenti e a mettere al centro il diritto di ogni cittadino a vivere gli spazi pubblici senza ostacoli o limitazioni.

La consigliera conclude ringraziando i protagonisti dell’incontro e ribadendo l’impegno assunto.

“Ringrazio il dott. Pirrotta per il contributo prezioso e tutti i colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizione, per la serietà e il senso di responsabilità dimostrati. Reggio Calabria deve diventare una città per tutti e oggi abbiamo fatto un primo passo, insieme”.