Si tratta di 3 ragazze e 2 ragazzi, tra i 24 ed i 27 anni, provenienti da varie province della Calabria e della Sicilia

Questa mattina, al Comune di Reggio Calabria, 5 nuovi capitreno hanno prestato giuramento, procedura prevista per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale che rivestiranno nella loro attività lavorativa. Presenti Caterina Costantino Responsabile Impianto Equipaggi del Regionale Calabria e il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena.

Si tratta di 3 ragazze e 2 ragazzi, tra i 24 ed i 27 anni, provenienti da varie province della Calabria e della Sicilia, tutti diplomati con ottimi voti e con conoscenza della lingua inglese. Il lungo percorso formativo, in aula e a bordo treno, li porterà tra alcuni giorni a lavorare sui treni regionali calabresi.

Formazione e ruolo dei capitreno

Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti, dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state di 62 unità. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani calabresi e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del Regionale – già 28 i treni di ultima generazione in circolazione sui binari calabresi – che proseguirà anche nel 2027 con l’arrivo di nuovi convogli in stretta sinergia con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio ferroviario.