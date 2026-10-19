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Reggio, Trenitalia: cerimonia di giuramento per 5 capitreno

Si tratta di 3 ragazze e 2 ragazzi, tra i 24 ed i 27 anni, provenienti da varie province della Calabria e della Sicilia

19 Ottobre 2026 - 16:01 | Comunicato Stampa

Cinque nuovi capitreno in divisa posano con due donne, una con la fascia tricolore, in una sala del Comune di Reggio Calabria

Questa mattina, al Comune di Reggio Calabria, 5 nuovi capitreno hanno prestato giuramento, procedura prevista per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale che rivestiranno nella loro attività lavorativa. Presenti Caterina Costantino Responsabile Impianto Equipaggi del Regionale Calabria e il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena.

Si tratta di 3 ragazze e 2 ragazzi, tra i 24 ed i 27 anni, provenienti da varie province della Calabria e della Sicilia, tutti diplomati con ottimi voti e con conoscenza della lingua inglese. Il lungo percorso formativo, in aula e a bordo treno, li porterà tra alcuni giorni a lavorare sui treni regionali calabresi.

Formazione e ruolo dei capitreno

Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti, dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Calabria di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state di 62 unità. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani calabresi e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del Regionale – già 28 i treni di ultima generazione in circolazione sui binari calabresi – che proseguirà anche nel 2027 con l’arrivo di nuovi convogli in stretta sinergia con la Regione Calabria e ArtCal, committenti del servizio ferroviario.

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