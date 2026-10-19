Otto partite, otto vittorie. La Pistoiese di Massimo Taibi e Pierpaolo Bisoli non conosce ostacoli e continua la sua marcia impressionante verso la Serie C. Contro il Pavia è servita tanta fatica, ma alla fine gli arancioni sono riusciti ancora una volta a spuntarla, conquistando tre punti pesantissimi grazie alla rete di Firenzuoli nel finale. I numeri raccontano meglio di qualsiasi altra considerazione lo straordinario avvio di stagione: 24 punti conquistati su 24 disponibili, 19 gol realizzati e uno soltanto subito. La Pistoiese è l’unica squadra dei nove gironi di Serie D ancora a punteggio pieno.

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Pistoiese, la corazzata di Taibi non si ferma

Il direttore sportivo Massimo Taibi ha costruito una vera e propria corazzata, mettendo a disposizione di mister Pierpaolo Bisoli un organico di assoluto valore per la categoria. La differenza rispetto alla passata stagione, almeno fino a questo momento, è evidente. Stavolta tutto sembra funzionare alla perfezione. La squadra vince, convince e soprattutto riesce a portare a casa il risultato anche nelle giornate più complicate. Contro il Pavia è arrivata un’altra dimostrazione di forza e carattere. Quando la partita sembrava destinata a chiudersi senza reti, la Pistoiese ha trovato il guizzo decisivo, confermando una qualità fondamentale per chi punta a vincere il campionato: saper conquistare i tre punti anche soffrendo.

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Sarnese, è sempre Mimmo Maggio: sei gol nelle ultime cinque partite

Nel girone G continua a correre anche la Sarnese, altra formazione costruita con ambizioni importanti e con l’obiettivo dichiarato del salto di categoria. La squadra granata ha superato di misura il Città di Anagni (1-0), consolidando il primato e portando a quattro i punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. E il protagonista, neanche a dirlo, è sempre lui: Mimmo Maggio.

L’attaccante, rimasto a secco nelle prime tre giornate, ha cambiato marcia realizzando sei reti nelle successive cinque partite. Numeri che confermano ancora una volta il suo straordinario feeling con il gol. Contro l’Anagni Maggio ha prima fallito un calcio di rigore, poi si è fatto perdonare realizzando la rete decisiva. D’altronde, parliamo di un attaccante che conosce benissimo la categoria e soprattutto sa come si vincono i campionati. Alle spalle ha già due promozioni conquistate con le maglie di Siracusa e Scafatese. Adesso punta a completare il tris con la Sarnese.

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Virtus Francavilla, brusco stop per l’ex Reggina Trocini

Situazione decisamente più movimentata nel girone H, dove la Virtus Francavilla dell’ex tecnico amaranto Bruno Trocini continua ad alternare risultati positivi e battute d’arresto. Dopo un avvio di stagione convincente, era arrivata una frenata, seguita da una ripresa. Adesso un’altra caduta, questa volta sul campo della Fidelis Andria, che si è imposta per 2-1 grazie alla rete decisiva di Allushaj nel finale. Una sconfitta che non compromette le ambizioni della Virtus Francavilla, ma conferma quanto sia complicato un girone caratterizzato da grande equilibrio nelle prime posizioni.

La formazione di Trocini resta infatti in vetta alla classifica a 18 punti, ma deve dividere il primato con altre due squadre, Martina e Turris. Immediatamente dietro, a quota 15, inseguono Brindisi e Bisceglie. Cinque squadre racchiuse in appena tre punti. Una situazione che lascia immaginare una lotta promozione lunga e combattuta, nella quale continuità e capacità di gestire i momenti difficili potrebbero fare la differenza.