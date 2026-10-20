Reggio Calabria Comics 2026: tre giorni di creatività, emozioni e cultura pop nel cuore della città

Un’edizione che ha segnato un nuovo capitolo nel percorso della manifestazione, portando il Comics nel cuore del centro storico e rafforzando il legame tra intrattenimento, creatività e valorizzazione del territorio

Si è conclusa la terza edizione del Reggio Calabria Comics, evento patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, che, dal 16 al 18 ottobre, ha trasformato il Castello Aragonese e Piazza Castello in un grande spazio dedicato al fumetto, all’illustrazione, al cosplay, al gaming, al doppiaggio, alla musica e alla cultura pop, con la conduzione sul palco di Marco Mauro e Paynto.

Tre giornate nelle quali mondi, generazioni e passioni differenti si sono incontrati in uno dei luoghi più rappresentativi della città. Un’edizione che ha segnato un nuovo capitolo nel percorso della manifestazione, portando il Comics nel cuore del centro storico e rafforzando il legame tra intrattenimento, creatività e valorizzazione del territorio.

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Il pubblico ha incontrato artisti, autori, doppiatori e ospiti del mondo dello spettacolo, visitato le aree espositive e partecipato a tornei, attività ludiche, incontri, momenti musicali e appuntamenti dedicati alle famiglie e agli appassionati di tutte le età.

Tra i protagonisti di questa edizione, l’attore Ross Mullan, conosciuto per il suo ruolo degli Estranei (White Walkers) nella serie Il Trono di Spade, l’autore Disney Marco Gervasio, i doppiatori Fabrizio Mazzotta (voce di Krusty il Clown dei Simpson ed Eros di Pollon), Guendalina Ward, Flavia Altomonte e Giuliana Atepi, gli scrittori Valentina Gemelli, Lorenzo Gagliardi e Fabio Ingrosso, quest’ultimo anche interprete della sigla dei Pokemon.

Spazio anche alla musica con i Raggi Fotonici, che proprio sul palco del Reggio Calabria Comics hanno festeggiato i 30 anni di carriera, gli Anime d’Avena e il Cartoon Party di DJ Osso, che, nella serata conclusiva, ha trasformato Piazza Castello in una festa collettiva sulle note e sui ricordi delle più amate sigle dei cartoni e film d’animazione.

Tra gli appuntamenti più attesi ed amati, il Contest Cosplay ha soddisfatto le altissime aspettative, celebrando la creatività, la cura dei costumi e il lavoro di preparazione dei partecipanti. A conquistare il riconoscimento come “Miglior Cosplay” è stata Vanessa, con la sua interpretazione di Meteion, personaggio di Final Fantasy XIV.

Il Reggio Calabria Comics ha inoltre offerto spazio a contenuti che vanno oltre l’intrattenimento. Tra questi, la presentazione di Kryptonite, progetto di animazione di Magmanimation, promosso dalla Fondazione Scopelliti, che affronta il tema del bullismo e delle fragilità giovanili, dimostrando come fumetto, musica e linguaggi audiovisivi possano diventare strumenti di sensibilizzazione e dialogo con le nuove generazioni, impreziosito dalla colonna sonora, l’omonimo brano di Ivan Graziani interpretato magistralmente da Mirko Fabbreschi, ed il Premio Legalità, conferito al Dott. Roberto Placido Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.

Una manifestazione che valorizza la città

La scelta del Castello Aragonese e di Piazza Castello ha rappresentato uno degli elementi distintivi dell’edizione 2026. Il patrimonio storico della città ha incontrato l’immaginario contemporaneo, creando un contesto capace di accogliere appassionati, famiglie, artisti e visitatori provenienti da diverse località.

«Il Reggio Calabria Comics – dichiara il Presidente di Geo Reghium APS Domenico Condello – si conferma così un progetto che ambisce a contribuire alla promozione turistica della città, alla valorizzazione delle professionalità creative e alla costruzione di nuove occasioni di aggregazione. Manifestazioni di questo tipo possono generare ricadute anche sulle attività del centro urbano, favorendo la fruizione degli spazi cittadini e offrendo una ragione in più per scoprire Reggio Calabria.»

Il ringraziamento degli organizzatori

«Con la conclusione di questa terza edizione – prosegue Domenico Condello – si chiude un capitolo importante del percorso del Reggio Calabria Comics, ma non si esaurisce la nostra visione. Portare una manifestazione di questo tipo nel cuore della città significa credere nel potenziale culturale, creativo e turistico di Reggio Calabria. Il Comics è nato per mettere in relazione passioni, persone e competenze e per offrire ai giovani uno spazio nel quale sentirsi protagonisti».

«Dietro ogni giornata di manifestazione – aggiunge Gianni Pipari, vicepresidente di Geo Reghium APS – c’è un lavoro che spesso il pubblico non vede: progettazione, organizzazione, relazioni con gli ospiti, coordinamento delle attività e collaborazione con le realtà coinvolte. Per questo il primo ringraziamento va a chi ha contribuito a rendere possibile l’evento: lo staff, i volontari, gli artisti, gli espositori, i partner, le istituzioni e tutte le persone che hanno scelto di condividere con noi questa esperienza».

Il vicepresidente sottolinea inoltre l’importanza di guardare al futuro:

«La crescita di un evento si misura anche nella capacità di creare relazioni e opportunità. Il Reggio Calabria Comics permette agli artisti di incontrare il pubblico, ai talenti locali di trovare visibilità e agli appassionati di vivere esperienze che altrimenti sarebbero costretti a cercare altrove. La varietà delle attività e la partecipazione degli ospiti confermano il valore di un progetto che vogliamo continuare a sviluppare con serietà e ambizione».

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Grazie a chi ha creduto nel progetto

Geo Reghium APS rivolge un ringraziamento alle Istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa, agli Ufficiali e Militari operativi del Comando Militare Regione Calabria, alla Polizia Scientifica della Questura di Reggio Calabria, ai partner e agli sponsor, agli artisti e agli ospiti, agli espositori, alle associazioni, ai collaboratori, ai volontari e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte.

Un ringraziamento particolare va al pubblico: a chi ha partecipato agli incontri, seguito gli spettacoli, visitato gli stand, preso parte alle attività e contribuito a creare l’atmosfera che ha caratterizzato queste giornate.

«Il Reggio Calabria Comics 2026 – conclude Condello – si chiude con la consapevolezza che la cultura pop può essere un linguaggio capace di unire generazioni, stimolare la creatività e raccontare il territorio in maniera nuova e coinvolgente».

Il sipario sulla terza edizione è calato. Il lavoro per il futuro continua.