Reggio, a Palazzo Campanella Cirillo e Lomonaco presentano la Rete regionale per le vittime di reato

il presidente Cirillo e il Garante Lomonaco illustrano obiettivi e adesioni della Rete regionale multidisciplinare per le vittime di reato

Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 11, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, a Palazzo Campanella, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco, presenteranno la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione della Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante.

L’iniziativa punta a rafforzare il sistema regionale di tutela, assistenza e protezione delle vittime di reato attraverso la creazione di una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, enti pubblici, associazioni, realtà del Terzo Settore, ordini professionali e altri soggetti qualificati presenti sul territorio.

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Il progetto, previsto dalla legge regionale n. 10 del 2023 e sostenuto sotto il profilo istituzionale e organizzativo dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, intende favorire il coordinamento delle competenze e dei servizi esistenti, promuovendo percorsi integrati di ascolto, assistenza e accompagnamento delle persone vittime di reato.

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Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati gli obiettivi della Rete, le modalità di adesione attraverso la manifestazione di interesse e le successive fasi di attuazione del progetto.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.