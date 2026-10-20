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Reggio, a Palazzo Campanella Cirillo e Lomonaco presentano la Rete regionale per le vittime di reato

il presidente Cirillo e il Garante Lomonaco illustrano obiettivi e adesioni della Rete regionale multidisciplinare per le vittime di reato

20 Ottobre 2026 - 16:14 | Comunicato Stampa

Antonio Lomonaco e Salvatore Cirillo posano in ufficio tenendo tra le mani una pubblicazione dedicata alla tutela delle vittime

Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 11, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, a Palazzo Campanella, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco, presenteranno la manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione della Rete regionale multidisciplinare a supporto del Garante.

L’iniziativa punta a rafforzare il sistema regionale di tutela, assistenza e protezione delle vittime di reato attraverso la creazione di una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, enti pubblici, associazioni, realtà del Terzo Settore, ordini professionali e altri soggetti qualificati presenti sul territorio.

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Il progetto, previsto dalla legge regionale n. 10 del 2023 e sostenuto sotto il profilo istituzionale e organizzativo dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, intende favorire il coordinamento delle competenze e dei servizi esistenti, promuovendo percorsi integrati di ascolto, assistenza e accompagnamento delle persone vittime di reato.

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Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati gli obiettivi della Rete, le modalità di adesione attraverso la manifestazione di interesse e le successive fasi di attuazione del progetto.

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

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