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Reggina: le belle parole dell’esperto Lancini sul compagno di reparto Rosario Girasole

Il giovane reggino è tornato tra i titolari e la sua presenza si è fatta sentire

19 Ottobre 2026 - 10:25 | Redazione

Reggina, Edoardo Lancini

Nel post gara il difensore Lancini si è presentato in sala stampa ed ha analizzato la vittoria della Reggina contro la Nissa. Molto onestamente ha parlato anche del suo errore (“Quello che è successo può capitare durante una partita“) che ha riaperto una partita che sembrava chiusa, ma il passaggio che riteniamo piuttosto significativo è quello riguardante le belle parole usate verso il compagno di squadra Rosario Girasole: “Rosario sente particolarmente questa maglia e rappresenta un esempio per chi, come me, è arrivato da fuori. Averlo nel gruppo è motivo di orgoglio per tutti noi“.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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