Nissa a -10 e il campionato ha ricevuto un segnale forte

La Reggina torna alla vittoria nella giornata più importante, contro quella che alla vigilia del campionato veniva considerata la principale concorrente nella corsa alla promozione. Dopo due giornate di astinenza, gli amaranto conquistano tre punti pesantissimi, che assumono un valore ancora maggiore per il momento in cui arrivano e per quello che rappresentano in chiave classifica. Il successo contro la Nissa chiude un ciclo particolarmente impegnativo, caratterizzato da quattro sfide contro formazioni costruite per puntare ai vertici. Sette punti conquistati, una sola sconfitta contro il Trapani e la consapevolezza di aver superato una fase delicata della stagione, tornando a occupare in solitaria il primo posto.

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Una vittoria che cambia gli equilibri

Quello ottenuto contro la Nissa è un successo che va ben oltre i tre punti. Intanto perché, con il distacco salito a dieci lunghezze, la formazione siciliana vede complicarsi enormemente la propria corsa al primo posto. Una delle principali candidate alla vittoria finale si ritrova già costretta a inseguire da molto lontano. Poi c’è l’aspetto mentale. La Reggina arrivava da un breve periodo di difficoltà, durante il quale erano emersi alcuni interrogativi dopo un avvio di stagione travolgente. Serviva una risposta, soprattutto sul piano del carattere e della personalità. Ed è arrivata contro un avversario di valore, in una partita nella quale gli amaranto hanno saputo dominare, colpire e, quando necessario, anche soffrire.

Infine, il segnale mandato all’intero campionato. La Reggina vince proprio nella giornata in cui le inseguitrici rallentano, sfrutta l’occasione per tornare da sola in vetta e dimostra di avere la forza per reagire alle difficoltà. Non è ancora il momento di trarre conclusioni definitive, perché il campionato è lungo e le insidie non mancheranno. Ma ci sono vittorie che, per il peso dell’avversario, per il momento in cui arrivano e per gli effetti sulla classifica, possono rappresentare una svolta.

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Quella di domenica ha tutte le caratteristiche per essere una di queste. E dopo aver superato un ciclo di scontri diretti così impegnativo, la Reggina può guardare al prosieguo della stagione con rinnovata fiducia e una certezza in più: nei momenti che contano, gli amaranto sanno rispondere presente.