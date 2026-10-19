Calcio a 5, Michele Priolo a punteggio pieno: vittoria nel derby

Vince e convince la Michele Priolo che supera per 4-1 una Sangiovannese coriacea, rimanendo così a punteggio pieno e da sola in vetta alla classifica dopo tre giornate disputate. La squadra di mister De Stefano offre un’altra ottima prova, mettendo in mostra tutto il proprio potenziale, dalle “veterane”, alle “fuoriclasse”, passando per le più giovani.

E proprio una delle più giovani, Albano, conferma il suo ottimo periodo. La quattordicenne sblocca il parziale sul finale della prima frazione di gioco, dopo i due pali colpiti da Brenda Moreira, ed i tanti interventi di Dragan, portiere delle silane. Prima del riposo c’è anche il tempo del raddoppio e proprio Brenda trova il tap-in vincente dopo l’ennesima respinta di Dragan, stavolta sul tiro di Siclari.

L’avvio di ripresa è ancora di marca locale, con la traversa di Giulia Siclari. Cacciola deve impegnarsi in un paio di frangenti, tirando giù la saracinesca e mantenendo il doppio vantaggio. All’ennesima ripartenza, sull’asse Moreira-Sabatino, la brasiliana trova il 3-0! Seconda doppietta consecutiva per lei che avanza a quota quattro gol. Michele Priolo in controllo del match, capitan Porpiglia colpisce la traversa (quattro legni nel pomeriggio delle reggine) e poi sola davanti a Nobile sigla il quarto centro (seconda rete consecutiva). A tempo quasi scaduto gol della bandiera per Ghisa, che supera Marino. Anche stavolta mister De Stefano ha schierato tutte le sue effettive.

Prossima tappa al PalaPuglisi di Agira contro le ennesi giallorosse, tra le matricole di questa Serie B.