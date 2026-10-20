Tragedia in Calabria: 13enne travolta dal trattore guidato del padre, perde la vita

La ragazzina era sul mezzo quando è scivolata

Una ragazzina di 13 anni è morta stasera investita dal trattore guidato dal padre.

La tragedia è avvenuta a Roggiano Gravina, nel Cosentino. Secondo quanto si apprende, l’uomo dopo avere lavorato in campagna, in contrada Santa Lucia, stava facendo rientro a casa quando, per cause che sono in corso di accertamento da parte degli investigatori, la ragazzina che si trovava a bordo del mezzo agricolo insieme al genitore è scivolata ed è finita sotto le ruote del veicolo.

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L’impatto si è rivelato fatale: la 13enne è morta sul colpo e vani si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’uomo, nei giorni scorsi, aveva preso parte ad uno dei presidi dei movimenti dei trattoristi attivi nei pressi dello svincolo di San Marco Argentano.

Fonte: Ansa Calabria